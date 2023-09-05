​Німецька IT-компанія SAP до кінця року відключить російські компанії від свого ПЗ

Німецька компанія SAP, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, офіційно анонсувала припинення підтримки своїх продуктів в Росії до кінця 2023 року. Про це повідомило російське видання "Коммерсантъ".

У листі SAP повідомила клієнтам у РФ, що до 31 грудня 2023 року відключить їх від підтримки свого програмного забезпечення. Чинним до закінчення повного терміну контрактів залишається тільки використання хмарних сервісів.

За словами джерел, із 4 вересня такі самі листи отримують близько 100 клієнтів, які продовжують користуватися підтримкою SAP. Зазначається, що вони вже почали передавати техпідтримку своїх систем локальним IT-компаніям. Проте, повноцінного аналога SAP в Росії немає.

SAP був лідером на російському ринку систем управління підприємствами (ERP-систем), обслуговуючи близько 60% компаній, серед яких такі великі корпорації як "Газпром", "РЖД", "Сбербанк" і "Норникель".

В РЖД заявили виданню, що зараз не використовують підтримку SAP, а "вся техпідтримка забезпечується вітчизняними організаціями".

Нагадаємо, ще в березні минулого року президент України Володимир Зеленський закликав найбільші компанії-розробники ПЗ Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

У квітні 2022 року SAP офіційно оголосила про вихід з російського та білоруського ринків. У червні компанія повідомляла про реструктуризацію офісів та переведення співробітників до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану та інших країн. Проте, підтримку клієнтів компанія зберегла.