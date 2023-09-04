Надання допомоги Україні затримується через інфраструктурні проблеми, - міністр сполучення Латвії

На думку міністра сполучення Латвії Яніса Вітенбергса, надання допомоги українцям затримується через недостатньо пов'язану транспортну інфраструктуру країн.
Про це повідомляє Delfi.
Вітенбергс наголосив, що в Латвії та регіоні необхідні інвестиції в поліпшення дорожньої мережі, залізничної інфраструктури, інфраструктури портів і аеропортів, оскільки наявного фінансування з європейських фондів недостатньо.
"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій", – уточнив міністр.
Втім, зазначив Вітенбергс, вже проведено значну роботу з поліпшення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.
Нагадаємо, уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро. Ці гроші будуть витрачені на підтримку українських біженців.