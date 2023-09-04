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Надання допомоги Україні затримується через інфраструктурні проблеми, - міністр сполучення Латвії

В Латвії та регіоні необхідні інвестиції в поліпшення дорожньої мережі, залізничної інфраструктури, інфраструктури портів і аеропортів.

Надання допомоги Україні затримується через інфраструктурні проблеми, - міністр сполучення Латвії
Фото: Укрінформ

На думку міністра сполучення Латвії Яніса Вітенбергса, надання допомоги українцям затримується через недостатньо пов'язану транспортну інфраструктуру країн.

Про це повідомляє Delfi.

Вітенбергс наголосив, що в Латвії та регіоні необхідні інвестиції в поліпшення дорожньої мережі, залізничної інфраструктури, інфраструктури портів і аеропортів, оскільки наявного фінансування з європейських фондів недостатньо.

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"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій", – уточнив міністр.

Втім, зазначив Вітенбергс, вже проведено значну роботу з поліпшення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Нагадаємо, уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро. Ці гроші будуть витрачені на підтримку українських біженців.

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