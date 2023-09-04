New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
ГоловнаСвіт

Папа Франциск визнав, що його коментар щодо "великої матінки Росії" був помилковим

Понтифік натомість заявив, що не треба скасовувати російську культуру через "політичні проблеми".

Папа Франциск визнав, що його коментар щодо "великої матінки Росії" був помилковим
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск визнав, що його коментар про Росію, який Україна розцінила як похвалу імперіалізму, був помилковим, передає Reuters.

Понтифік зазначив, що коментарі були погано сформульовані і заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

Виступаючи перед журналістами на борту літака, що повертався з Монголії, глава Католицької церкви сказав, що "не думав про імперіалізм, коли говорив це".

"Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не так географію, як культуру", - сказав Папа Франциск, згадавши одного зі своїх улюблених авторів Федора Достоєвського.

"Це був спонтанний коментар, який прийшов мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію) у школі", - додав Понтифік, пояснюючи, чому згадав російських Петра І та Катерину ІІ.

Папа Римський зазначив, що "російська культура така краса, така глибина" і що її "не слід скасовувати через політичні проблеми". "У Росії були похмурі політичні роки, але спадщина є, вона доступна всім", - додав Понтифік.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня Папа Франциск назвав їх "нащадками великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності" і закликав: ніколи не відмовлятися "від цієї спадщини". "Ви - нащадки великої Матінки Росії", - наголосив глава Католицької церкви.

На це виступ відреагувало МЗС України, заявивши, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

УГКЦ наголосила, що сподівається, що "ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії" і що очікує пояснення цієї ситуації від Святого Престолу.

Згодом речник Ватикану заявив, що Папа "мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies