Бріс Нгуема, лідер військової хунти Габону, склав присягу як тимчасовий президент країни. Про це пише BBC.

Генерал очолив державний переворот минулої середи проти Алі Бонго, скинувши президента невдовзі після того, як його назвали переможцем на виборах.

“На його інавгурацію з'явилися натовпи цивільних осіб, які аплодували − ознака певної підтримки військових. Однак є побоювання, що правління генерала Нгеми буде продовженням 55-річної династії Бонго”, − пише видання.

Батько Алі Бонго, Омар, був при владі протягом 41 року, перед смертю у 2009 році, і його змінив його син. Генерал провів більшу частину своєї кар'єри в найближчому оточенні Бонго і навіть вважається його двоюрідним братом.

Інавгурація відбулася в президентському палаці в столиці Габону Лібревілі, відбувся військовий парад. На церемонії були присутні симпатики нового військового керівництва. Колишні міністри також з'явилися, але їх освистав натовп прихильників хунти.

Габон є шостою франкомовною країною, яка потрапила під військове правління за останні три роки, у той час, як колишня колоніальна держава Франція намагається зберегти свій вплив на континенті.

Габон включили з Африканського Союзу після державного перевороту, який засудили ООН і Франція.

Нагадаємо, у суботу речник військового керівництва Габону заявив про відкриття з суботи сухопутних, морських та повітряних кордонів країни.