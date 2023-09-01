У Габоні хунта приведе до присяги генерала Бріса Нгему як тимчасового президента

Керівника республіканської гвардії призначили тимчасовим президентом через кілька годин після захоплення влади.

4 вересня хунта у Габоні приведе до присяги генерала Бріса Нгему як тимчасового президента, вирішивши відновити Конституційний суд на тимчасовій основі.

Про це пише Bloomberg.

Хунта призначила керівника республіканської гвардії тимчасовим президентом у середу, через кілька годин після захоплення влади.

Цей процес призведе до поступового створення перехідних інституцій, заявив військовий речник на державному телебаченні.

Солдати помістили президента Алі Бонго під домашній арешт і "скасували" вибори 26 серпня, на яких він отримав третій термін. Військові офіцери також розпустили інституції країни.

Нгуема, який також є головою Комітету з питань переходу та відновлення інституцій, як себе називає хунта, доручив усім генеральним секретарям міністерств і керівникам державних служб негайно відновити роботу та забезпечити безперервність державної служби.

Нагадаємо, група високопосадовців-офіцерів у Габоні заявила у середу про захоплення влади через кілька хвилин після того, як виборний орган центральноафриканської держави оголосив, що президент Алі Бонго виграв третій термін. Більше про переворот читайте у матеріалі Lb.ua "До чого призведе воєнний переворот у Габоні".