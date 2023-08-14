Нігерська хунта хоче переслідувати скинутого президента за “державну зраду”

Базума звинувачують через “його обмін з главами іноземних держав та міжнародними організаціями”.

Військова хунта, яка захопила владу в Нігері унаслідок перевороту минулого місяця, заявила, що переслідуватиме поваленого президента Мохаммеда Базума за державну зраду.

Про це пише Reuters.

Базума звинувачують через “його обмін з главами іноземних держав та міжнародними організаціями”.

Лідери перевороту ув'язнили Базума і розпустили обраний уряд, викликавши засудження з боку світових держав і сусідніх країн Західної Африки, які залучили резервні збройні сили, що можуть втрутитися для поновлення Базума.

Представник хунти полковник Амаду Абдраман заявив вчора ввечері, що військова влада “зібрала необхідні докази для судового переслідування поваленого президента… за державну зраду та підрив внутрішньої та зовнішньої безпеки Нігера”.

Абдраман також сказав, що проти хунти проводилася кампанія з дезінформації, щоб спробувати “зірвати будь-яке узгоджене рішення кризи, щоб виправдати військове втручання від імені Економічної спільноти країн Західної Африки”.

Раніше Африканський союз, Європейський союз, Сполучені Штати та ООН заявили, що стурбовані умовами, в яких тримають президента. За інформацією політичної партії Базума, його сім'я не має доступу до водопостачання, свіжої їжі та лікарів, а синові президента необхідно звернутися до лікаря через серйозне захворювання серця.