​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
ГоловнаСвіт

Щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї

Кількість жертв може значно зрости.

Щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї, яка зруйнувала історичне місто Лахайна, ставши найбільш смертоносною пожежею в США за століття.

Про це пише BBC.

Губернатор штату Джош Грін попередив, що кількість жертв може “значно зрости” оскільки судово-медичні експерти продовжують ідентифікувати жертв.

Сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших шукають притулку на території всього острова, тікаючи від полум’я.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Влада зосередила зусилля на прочісуванні прибережної зони острова, з використанням собак-шукачів, навчених виявляти тіла та шукати ознаки трупів під завалами. Поки що вони охопили лише 3% району пошуку.

Фото: EPA/UPG

Вважається, що пошкоджено чи знищено понад 2000 будівель, більшість у районі Лахайни. 

Нагадаємо, з початку року в екосистемах України зайнялося 10 488 пожеж. У вогні згоріло приблизно 85 квадратних кілометрів відкритих територій – це як площа Івано-Франківська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies