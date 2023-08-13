Щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї, яка зруйнувала історичне місто Лахайна, ставши найбільш смертоносною пожежею в США за століття.

Про це пише BBC.

Губернатор штату Джош Грін попередив, що кількість жертв може “значно зрости” оскільки судово-медичні експерти продовжують ідентифікувати жертв.

Сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших шукають притулку на території всього острова, тікаючи від полум’я.

Влада зосередила зусилля на прочісуванні прибережної зони острова, з використанням собак-шукачів, навчених виявляти тіла та шукати ознаки трупів під завалами. Поки що вони охопили лише 3% району пошуку.

Фото: EPA/UPG

Вважається, що пошкоджено чи знищено понад 2000 будівель, більшість у районі Лахайни.

Нагадаємо, з початку року в екосистемах України зайнялося 10 488 пожеж. У вогні згоріло приблизно 85 квадратних кілометрів відкритих територій – це як площа Івано-Франківська.