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Україна відправила Словенії гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней

Словенський прем'єр особисто зустрів понад пів сотні українських рятувальників.

Україна відправила Словенії гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней
Фото: Пресслужба уряду Словенії

Україна відправила Словенії гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней. Рятувальників особисто зустріли словенський прем'єр Роберт Голоб і посол України Андрій Таран.

Про це йдеться на сайті уряду Словенії.

Підрозділ ДСНС у складі 51 рятувальника, а також п'ять екскаваторів і 14 одиниць іншої техніки допоможуть розчистити завали і ліквідувати наслідки повеней у долині Верхньої Савіньї. Цей підрозділ допомагав в Україні при ліквідації теракту росіян на дамбі Каховській ГЕС.

Голоб відзначив, що допомога від України прибула швидко попри те, що в державі триває війна. 

Фото: Пресслужба уряду Словенії

Фото: Пресслужба уряду Словенії

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Нагадаємо, в українському МЗС повідомляли, що Україна готова надати Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней, зокрема, для проведення пошуково-рятувальних операцій. 

Нині зранку на урядовому порталі Словенії повідомили, що у районі північної та центральної частини країни внаслідок проходження грозового фронту зливи завдали шкоди дорогам та мостовим спорудам, на проїжджій частині випало сміття. Через повінь кілька ділянок закрили, деякі мости зруйновано,.

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