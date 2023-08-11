США переконали Єгипет не постачати Росії ракети, - The Wall Street Journal

Однак, від постачання зброї Україні Єгипет поки що теж відмовляється.

Єгипет планував передати Росії ракети, але на початку цього року відмовився від цього плану під тиском США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак, зазначає видання, від постачання зброї Україні Єгипет поки що теж відмовляється.

Співрозмовники журналістів стверджують, що Єгипет "чинить опір" проханням високопосадовців США відправити зброю в Україну.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до Єгипту з проханням замість того, щоб постачати зброю в РФ, відправити її Збройним силам України. Остін просив про це ще в березні, і з того часу високопосадовці США неодноразово поверталися до цього прохання.

За словами офіційного представника США, Штати попросили Єгипет передати Україні артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю. У розмовах з офіційними особами США Єгипет остаточно не відхилив запити, але єгипетські офіційні особи говорили, що не планують відправляти зброю.

Нагадаємо, в квітні видання Washington Post із посиланням на витік документів повідомило, що військові Єгипту планують виготовити 40 000 ракет для Росії. Зазначалося, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив офіційним особам тримати виробництво та відвантаження в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Єгипетський чиновник, якого державні ЗМІ не назвали, назвав статю Washington Post "інформаційним абсурдом" і заявив, що Єгипет "дотримується збалансованої політики з усіма міжнародними партіями". Цю заяву поширили кілька єгипетських державних ЗМІ.

Пізніше CNN повідомляло, що США не бачать ознак того, що Єгипет передає ракети Росії.