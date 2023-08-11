В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
ГоловнаСвіт

США переконали Єгипет не постачати Росії ракети, - The Wall Street Journal

Однак, від постачання зброї Україні Єгипет поки що теж відмовляється.

США переконали Єгипет не постачати Росії ракети, - The Wall Street Journal
Фото: zn.ua

Єгипет планував передати Росії ракети, але на початку цього року відмовився від цього плану під тиском США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак, зазначає видання, від постачання зброї Україні Єгипет поки що теж відмовляється.

Співрозмовники журналістів стверджують, що Єгипет "чинить опір" проханням високопосадовців США відправити зброю в Україну.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до Єгипту з проханням замість того, щоб постачати зброю в РФ, відправити її Збройним силам України. Остін просив про це ще в березні, і з того часу високопосадовці США неодноразово поверталися до цього прохання.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За словами офіційного представника США, Штати попросили Єгипет передати Україні артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю. У розмовах з офіційними особами США Єгипет остаточно не відхилив запити, але єгипетські офіційні особи говорили, що не планують відправляти зброю.

Нагадаємо, в квітні видання Washington Post із посиланням на витік документів повідомило, що військові Єгипту планують виготовити 40 000 ракет для Росії. Зазначалося, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив офіційним особам тримати виробництво та відвантаження в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Єгипетський чиновник, якого державні ЗМІ не назвали, назвав статю Washington Post "інформаційним абсурдом" і заявив, що Єгипет "дотримується збалансованої політики з усіма міжнародними партіями". Цю заяву поширили кілька єгипетських державних ЗМІ.

Пізніше CNN повідомляло, що США не бачать ознак того, що Єгипет передає ракети Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies