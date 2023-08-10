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Шольц: Берлін робить усе, аби запобігти ескалації війни

"Ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється".

Шольц: Берлін робить усе, аби запобігти ескалації війни
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна залишалася війною між Україною і Росією.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спілкування з мешканцями Ерфурту, земля Тюрингія, передає Укрінформ.

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо тому, щоби дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо, щоби війна залишалася війною між Росією і Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав Шольц.

Він зазначив, що Росія напала на Україну "з глибоко імперіалістичного мотиву" – вона просто хоче загарбати собі частину території, як це траплялося в 17-му, 18-му, 19-му століттях.

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"І це не є вимислом, про все це Путін сказав і написав сам, публічно, - підкреслив канцлер. - Путін вважає Україну, а також Білорусь частинами Росії".

Шольц наголосив, що якщо інші країни почнуть робити так, як Росія і захоплювати чужі території, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

Нагадаємо, днями Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot. У липні Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

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