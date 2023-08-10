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США заборонили низку інвестицій у китайські технології, Лондон обмірковує обмеження

Обмеження стосуються трьох секторів.

США заборонили низку інвестицій у китайські технології, Лондон обмірковує обмеження
Фото: EPA/UPG

Великобританія обмірковує, як відреагувати на рішення президента США Джо Байдена заборонити низку інвестицій у китайські технології, додавши, що продовжує оцінювати потенційні ризики національної безпеки.

Про це пише Reuters.

Указ Байдена вповноважує міністра фінансів США забороняти або обмежувати інвестиції країни в китайські компанії у трьох секторах: напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та деякі системи штучного інтелекту.

Уряд США заявив, що заходи призначені для усунення ризиків національної безпеки. Пекін відповів, що серйозно стурбований цим кроком.

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Представник уряду заявив, що указ дав важливу чіткість щодо підходу США: “Велика Британія уважно розгляне ці нові заходи, оскільки ми продовжуємо оцінювати потенційні ризики національної безпеки, пов'язані з деякими інвестиціями”.

Лондон нещодавно спробував стабілізувати свої відносини з Пекіном після періоду хвилювань з таких питань, як правила безпеки в Гонконгу та порушення прав людини щодо уйгурських мусульман у Сіньцзяні.

У квітні міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон намагатиметься захистити себе, обмежуючи загрози національній безпеці, що походять від Китаю, водночас співпрацюючи у таких галузях, як торгівля, інвестиції та зміна клімату.

Нагадаємо, Індія заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї, через занепокоєння з приводу вразливості безпеки.

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