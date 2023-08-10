США заборонили низку інвестицій у китайські технології, Лондон обмірковує обмеження

Великобританія обмірковує, як відреагувати на рішення президента США Джо Байдена заборонити низку інвестицій у китайські технології, додавши, що продовжує оцінювати потенційні ризики національної безпеки.

Про це пише Reuters.

Указ Байдена вповноважує міністра фінансів США забороняти або обмежувати інвестиції країни в китайські компанії у трьох секторах: напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та деякі системи штучного інтелекту.

Уряд США заявив, що заходи призначені для усунення ризиків національної безпеки. Пекін відповів, що серйозно стурбований цим кроком.

Представник уряду заявив, що указ дав важливу чіткість щодо підходу США: “Велика Британія уважно розгляне ці нові заходи, оскільки ми продовжуємо оцінювати потенційні ризики національної безпеки, пов'язані з деякими інвестиціями”.

Лондон нещодавно спробував стабілізувати свої відносини з Пекіном після періоду хвилювань з таких питань, як правила безпеки в Гонконгу та порушення прав людини щодо уйгурських мусульман у Сіньцзяні.

У квітні міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон намагатиметься захистити себе, обмежуючи загрози національній безпеці, що походять від Китаю, водночас співпрацюючи у таких галузях, як торгівля, інвестиції та зміна клімату.

Нагадаємо, Індія заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї, через занепокоєння з приводу вразливості безпеки.