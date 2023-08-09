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"Яндекс" перестав працювати у Казахстані

Тамтешнє міністерство цифрового розвитку звернулося до адміністрації з вимогою надати розгорнуту інформацію про розташування центрів обробки даних.

"Яндекс" перестав працювати у Казахстані
Фото: blogspot.com

Із 9 серпня Міністерство цифрового розвитку призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані, передає Zakon.kz.

У відомстві пояснили, що зробили це через "розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".

Крім того міністерство повідомило, що направило запит до ТОВ "Яндекс" із вимогою надати розгорнуту інформацію про розташування центрів обробки даних, які використовує компанія, та заходи захисту персональних даних громадян Казахстану, а також про принципи, на яких "Яндекс" взаємодіє з правоохоронними органами.

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Нагадаємо, напередодні Фінляндія і Норвегія заборонили службі таксі Yango передавати персональні дані клієнтів у Росію. Це тому, що в Росії з 1 вересня набуде чинності законодавча реформа, згідно з якою ФСБ РФ отримає право отримувати дані, що обробляються в операціях таксі. 

Така ж інформація з'явилася у низці казахстанських медіа - про те, що російське ФСБ отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс.Таксі" в Казахстані, включаючи персональну інформацію користувачів. 

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