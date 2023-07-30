Казахстан стверджує, що не відправляв військову техніку РФ: це власність третьої країни, яка їде "на ремонт"

Міністерство оборони заявило, що цю техніку росіяни тільки ремонтуватимуть.

Міністерство оборони Казахстану заперечує відправлення Росії військової техніки.

Згідно з повідомленням, техніка, що вʼїжджала на російську територію, є власністю третьої країни. Територію Казахстану використали для транзиту.

"Ця військова техніка... є власністю третьої країни і в межах міжнародних домовленостей спрямовувалася для проведення планового ремонту в Росію через територію Казахстану", – запевнили в Міноборони.

Чи є цією "третьою країною" Китай у міністерстві не уточнили.

Казахстан офіційно не підтримує у війні ні Україну, ні Росію, але тісних звʼязків із росіянами не розірвав. Із серпня 2022 Астана заборонила експорт своєї військової техніки Україні. Росії – не заборонила.

У червні 2023 президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна повинна суворо дотримуватися статуту ООН, сподіваючись на припинення вогню в Україні та залишаючись водночас у тісному контакті з Росією.

Попри відсутність відкритої підтримки агресора, на 9 травня Токаєв був у Москві. Крім того, завдяки Казахстану Росія обходить західні санкції щодо постачання військових технологій.