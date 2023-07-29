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Зерно з РФ не допоможе країнам Африки, - Таяні

Італія наполягає на продовженні переговорів щодо роботи зернового коридору.

Зерно з РФ не допоможе країнам Африки, - Таяні
Фото: EPA/UPG

Дозвіл Росії безкоштовно постачати зерно африканським країнам не допоможе подолати кризу, яку спровокував її вихід з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Ansa.

"Ми наполягаємо на продовженні переговорів щодо роботи зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля Туреччини", – підкреслив Таяні.

Він заявив, що саме африканські країни платять за зупинку зернової угоди. 

"Шлях, запропонований Путіним, мовляв "ми дамо вам зерно безкоштовно", неправильний. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно піднімуться", – наголосив Таяні.

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Зазначимо, що під час російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв поставити безкоштовне зерно шістьом африканським країнам.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що "декілька пожертвувань" не виправлять драматичних наслідків завершення "зернової ініціативи", з якої вийшла Росія.

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі під час візиту на економічний африканський форум у Петербурзі закликав Росію відновити зернову угоду. 

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