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Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовне зерно, генсек ООН каже, що це не виправить вихід Росії із "зернової угоди"

Світові ціни на пшеницю зросли на 10% після російського демаршу.

Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовне зерно, генсек ООН каже, що це не виправить вихід Росії із "зернової угоди"
Антоніу Гутерреш
Фото: EPA

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що "декілька пожертвувань" не виправлять драматичних наслідків завершення "зернової ініціативи", з якої вийшла Росія, передає Reuters.

Так Гутерреш відреагував на обіцянки Володимира Путіна африканським лідерам "подарувати" десятки тисяч тонн зерна упродовж декількох місяців.

Світові ціни на пшеницю підскочили приблизно на 10% за останні 10 днів після того, як Росія заявила про вихід з угоди й почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

"Зрозуміло, що виведення з ринку мільйонів і мільйонів тонн зерна, зрозуміло, що... призведе до підвищення цін... Таким чином, це не жменька пожертвувань у деякі країни, щоб виправити цей драматичний вплив, який зачіпає всіх і скрізь", - сказав Гутерреш.

Генсек ООН додав, що будь-яке зростання цін на зерно зараз "оплачуватимуть всі і скрізь, а саме країни, що розвиваються, і вразливі люди із середнім рівнем. доходу та навіть розвинені країни".

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Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче продавати в Азію та Африку крадене в Україні зерно. А щоденні обстріли Одещини мають на меті нищення портової інфраструктури й запасів продовольства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно. Країна-агресора готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди. Цей крок РФ засудила Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня.

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