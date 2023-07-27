Польща створює в армії ракетний підрозділ, академію HIMARS та збільшує чисельність свого війська на сході

27 липня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади.

Про це повідомляє польське Міноборони.

Глава Міноборони також спостерігав за ракетними навчаннями із використанням пускової установки HIMARS.

Бригада ракетних військ буде в Торуні та Ожиші. Польський міністр висловив упевненість, що з американськими партнерами вдасться підготувати більше екіпажів згаданих систем.

Академія HIMARS обслуговуватиме все, що пов'язано з логістикою та сервісом систем. Її використовуватимуть для співпраці зі союзниками з країн Балтії - Естонія, Латвія та Литва також замовили пускові установки Himars у США. "Ми відкриті, коли йдеться про навчання, коли йдеться про навчальні курси, які проводитимуться тут, на полігоні в Торуні", - зауважив Блащак.

Згодом у твітері Міністерство національного оборони процитувало Блащака, який сказав, що Польща збільшуватиме чисельність свого війська на сході держави, аби відповідати на всі загрози.

Нагадаємо, цього місяця у Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard із України.

Нещодавно країна направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. Найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею.