Укрзалізниця запускає контейнерні перевезення до Гданська з чотирьох українських міст

Контейнерні поїзди можуть формуватися на чотирьох прикордонних переходах на коліях 1435-1520 мм: Ягодин, Ізов, Мостиська та Чоп.

Укрзалізниця запускає сервіс контейнерних перевезень інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст - Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Оператором перевезень виступить філія УЗ «Центр транспортного сервісу "Ліски"», яка готова запропонувати повний комплекс послуг з організації перевезення контейнерів: надати контейнери, спеціалізований рухомий склад, забезпечити виконання навантажувально-розвантажувальних операцій, складування, зберігання вантажів, оформлення транспортних і митних документів, сертифікацію та ін.

"Контейнерні маршрутні поїзди будуть інтегровані в інтермодальну національну мережу ЦТС «Ліски», термінали якої обладнані всім необхідним для надання комплексної послуги: фітинговими та контейнерними платформами, контейнерами, кранами, тягачами. Маршрутні поїзди забезпечать ефективне сполучення до коридорів основної залізничної мережі ЄС", - зазначив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

Контейнерні поїзди можуть формуватися на чотирьох прикордонних переходах на коліях 1435-1520 мм: Ягодин, Ізов, Мостиська та Чоп. Таким чином, Ягодин може бути з'єднаний з Балтійсько-Адріатичною та Північноморсько-Балтійською основною залізничною мережею, Мостиська - з Балтійсько-Адріатичною та Рейнсько-Дунайською магістральними залізничними мережами, Чоп - з основною залізничною мережею Рейн - Дунай та Середземномор'я, Вадул-Сірет - з основною залізничною мережею Рейн - Дунай.

Партнерами в роботі нового сервісу виступили новостворена філія UZ Cargo Poland, компанія Laude Smart Intermodal S.A., PKP Cargo Connect та інші.

Нагадаємо, що Польща також ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною.