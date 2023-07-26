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Федоров показав 1700 дронів, які відправлять на фронт

Безпілотники були придбані в межах державної програми "Армія дронів".

Федоров показав 1700 дронів, які відправлять на фронт
Ілюстративне фото
Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Сіністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав 1700 дронів, які підкріплять наступ Збройних сил України.

Відповідне відео він опублікував у Telegram.

"Підтримуємо контрнаступ – відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них – ударні та розвідувальні коптери. «Пташки» зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі", – зазначив Федоров.

Міністр зазначив, що безпілотники придбані в межах державної програми "Армія дронів".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед. За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та United24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.

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