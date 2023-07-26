Жорсткі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки, – Маляр

Сили оборони продовжують успішно наступати на південному фланзі довкола Бахмута.

Росіяни чіпляються за кожен метр зайнятої землі, чинять потужний опір, застосовують резерви, разом з тим несуть значні втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка", – зазначила вона.

Також ЗСУ та інші оборонці поступово просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В районі Старомайорського тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.