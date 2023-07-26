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Росіяни атакують групами піхоти та використовують загони спецпризначення, щоб пробити оборону захисників, – Маляр

Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога. 

Росіяни атакують групами піхоти та використовують загони спецпризначення, щоб пробити оборону захисників, – Маляр
Фото: соцмережі окупантів

Росіяни шукають слабку місця в обороні на Лиманському та Купʼянському напрямках. Здійснюють артобстріли, атакують групами піхоти та використовують загони спеціального призначення. 

Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно", – повідомила вона. 

Нагадаємо, сили оборони продовжують наступ у Донецькій і Запорізькій областях. Мають успіхи, закріплюються. 

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