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Бійці ССО показали, як захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині

У телефоні одного із окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати підрозділу.

Бійці ССО показали, як захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині
Фото: Скрін з відео

Бійці тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині та полонили двох окупантів із 247-го парашутно-десантного полку армії РФ.

Відеозапис бойової роботи спецпризначенці опублікували на сторінці ССО в Youtube.

"Оператори ССО нищать ворога в Старомайорському. Російські десантники поповнили лави полонених – завдяки воїнам ССО. Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення. Оператори виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись. Під час зачистки населеного пункту група ССО виявила штабну документацію. Також у телефоні одного із знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати підрозділу", – йдеться у коментарі до відео.

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Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.

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