"Важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути винних до відповідальності".

Постійна координаторка ООН в Україні Деніз Браун приїхала в Одесу для документації наслідків атаки Росії по історичному центру міста.

Про це повідомила Одеська міськрада в Telegram.

Разом із керівництвом міста та області Браун оглянула Спасо-Преображенський собор, що постраждав унаслідок влучення російської ракети 23 липня.

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об’єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури", – заявила постійний координаторка ООН.

Фото: Одеська міськрада

Вона наголосила, що собор належить до обʼєктів, захищених ЮНЕСКО, тож він захищений Організацією Об'єднаних Націй.

"Важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути винних до відповідальності", – заявила Браун.

Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, девʼять із них знищили сили ППО. Унаслідок обстрілу було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.

Також пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Серед них – Свято-Преображенський кафедральний собор. В Одеській єпархії УПЦ повідомили про пряме влучання у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.