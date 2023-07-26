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Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, – Зеленський

Також під час щоденного селектору розвідка доповіла про активність ворога та його найближчі плани.

Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, – Зеленський
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсилення для української системи ППО. 

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив, що ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. 

Нагадаємо, після 17 липня, коли РФ вийшла із зернової угоди, країна-агресорка почала щоденно обстрілювати зернову інфраструктуру півдня України. 

Декілька днів тому Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України. Йдеться про нові пакети підтримки від партнерів.

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