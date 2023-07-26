Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсилення для української системи ППО.
Про це повідомляє пресслужба президента.
“Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно”, – йдеться в повідомленні.
Президент також повідомив, що ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.
Нагадаємо, після 17 липня, коли РФ вийшла із зернової угоди, країна-агресорка почала щоденно обстрілювати зернову інфраструктуру півдня України.
Декілька днів тому Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України. Йдеться про нові пакети підтримки від партнерів.