Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, – Зеленський

Також під час щоденного селектору розвідка доповіла про активність ворога та його найближчі плани.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсилення для української системи ППО.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив, що ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, після 17 липня, коли РФ вийшла із зернової угоди, країна-агресорка почала щоденно обстрілювати зернову інфраструктуру півдня України.

Декілька днів тому Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України. Йдеться про нові пакети підтримки від партнерів.