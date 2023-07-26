У Чорному морі перебуває один ракетоносій ворога з 4 ракетами

Станом на ранок середи у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

З них одне судно є носієм крилатих ракет “Калібр” зі загальним залпом до 4 ракет.

В Азовське море Росія вивела один ворожий корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів з трьома ракетоносіями (загальний залп до 28 ракет).

Через Керч-Єнікальську протоку в інтересах РФ до Азовського моря пройшли 9 суден, а одне продовжило рух з протоки Босфор. До Чорного моря проплили 19 суден, 5 – у напрямку Босфору.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Росія вивела у Чорне море корвет "Сергій Котов", який може перехоплювати комерційні судна.