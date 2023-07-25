Міжнародна морська організація закликала Росію припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі

Міжнародна морська організація (ІМО) закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

Про це йдеться на сайті ІМО.

Рада організація на 129-ій сесії, серед іншого, розглянула проблему в Чорному морі, яка викликана російською агресією.

ІМО привітала зусилля України, спрямовані на забезпечення безпеки, стабільності та свободи міжнародного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та запобігання глобальній продовольчій кризі.

Також Рада організації звернулася до Росії.

"Рада підтвердила вимогу до Російської Федерації припинити свою незаконну діяльність, забезпечити безпеку та благополуччя моряків, безпеку міжнародного судноплавства та морського середовища у всіх порушених районах та дотримуватися своїх зобов'язань за відповідними міжнародними договорами", – йдеться на сайті Міжнародної морської організації.

Рада ІМО закликала Росію утримуватися від "загроз міжнародним ланцюжкам постачань, які підтримують інші держави та забезпечують населення України продуктами харчування, ліками та предметами першої необхідності".

Нагадаємо, Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі зазначив, що для цього РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі. А речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що США мають інформацію, що країна-агресор встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, а ще вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором проти експорту зерна з України.