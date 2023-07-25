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Норвегія підписала з ЄС угоду про виділення коштів на оборонні потреби України

Йдеться, зокрема, про закупівлю боєприпасів і запасних частин для танків Leopard.

Норвегія підписала з ЄС угоду про виділення коштів на оборонні потреби України
Прапор Норвегії

ЄС і Норвегія підписали сьогодні угоду про другий транш добровільного фінансового внеску Норвегії до Європейського фонду миру (EPF) для постачання військової техніки Збройним Силам України

Про це йдеться на сайті ЄС.

Норвегія виділила кошти спеціально на постачання боєприпасів та запасних частин для танків Leopard II.

Як зазначив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, спільні зусилля ЄС та Норвегії з надання військової допомоги Україні є "прикладом того, як синергія може багаторазово збільшити нашу підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією". 

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо допомагати Україні всіма можливими способами стільки, скільки потрібно. Це також ще одне підтвердження тісної співпраці між ЄС та Норвегією у питаннях безпеки та оборони", - додав Боррель.

Цьогоріч у лютому уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати Україну через Європейський фонд миру з добровільним фінансовим внеском у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 мільйони євро). Сьогоднішня угода юридично оформила це рішення та гарантує, що Норвегія зможе ефективно брати участь у постачанні військової техніки для України.

Це другий транш від Норвегії у Європейський фонд миру. Таким чином її внесок уже сягнув 400 мільйонів норвезьких крон (приблизно 36,5 мільйонів євро). 

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Нагадаємо, у березні норвезьке Міноборони повідомило, що Норвегія внесе 250 млн крон у Європейський фонд миру на боєприпаси для України.

Згодом міністр оборони заявив, що його держава підтримає різні способи навчання українців на винищувачах F-16. Нещодавно уряд Норвегії оголосив, що збільшить військову підтримку України - на 2,5 мільярда крон цього року. Таким чином вона загалом становитиме 10 мільярдів крон або 960 мільйонів доларів.

Опісля стало відомо, що Норвегія передає Україні дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet.

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