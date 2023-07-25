«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя

Історія Інни Шумуртової – це не просто розповідь людини, це картина, яка змальовує пекло, в яке російська армія перетворила Маріуполь.

Її спогади – доказ існування російського фашизму, безжальності та ницості агресора. Заборона ховати тіла, закопані в кожному дворі трупи, випорожнення солдатів РФ у казани з водою та їжею, відмова давати людям хліб – усе це Інна бачила на власні очі. Як і фільтраційні табори Донбасу та Ростова, де жінці та її хворій на цукровий діабет мамі ФСБ влаштувала допит.

Працівниця громадської організації з профілактики ВІЛ Інна Шумуртова мешкала в самому центрі Маріуполя . Донька військового, який зараз служить у лавах ЗСУ, вона займала проукраїнську позицію, вела правозахисну діяльність, а ще підтримувала ЛГБТ-спільноту. Російське вторгнення змінило її життя: вона побачила смерті, страждання і пройшла, як сама каже, через пекло. Дивом врятувалася і виїхала з тимчасово окупованого міста.

Фото: надано Інною Шумуртовою Це єдине фото з вул. Миру, 105 на початку квітня, коли вдалося трохи зарядити телефон, який згодом знову сів.

Ви пам’ятаєте перші години, дні великої війни?

Приятель з Бердянська зателефонував приблизно о 4:30 ранку: «Інно, війна!»

— Яка війна? Подзвони через три години, я сплю ще.

— Та ні, ти не розумієш!

Я ще з пів години подрімала, а потім відкрила стрічку новин… Усе ще не вірила. Ну, гадала, буде, як у 2014-му: трохи побомбить, ми до цього звичні – жили за сім кілометрів від Широкиного.

А потім почалася паніка, не працювала система оповіщення, сирен не чути, люди кинулися скуповувати їжу. Мародерство пішло, а 2 березня померла якась надія. Настало просто пекло, інформаційний вакуум, відключили світло та зв'язок, потім воду. Я жила в самому центрі міста, неподалік була будівля міськводоканалу, і туди почали привозити воду. Ми займали о 6:30 ранку чергу, стояли по 7–8 годин під обстрілами на морозі, займали сусідам, друзям, збирали баклажки.

Фото: надано Інною Шумуртовою Спальне місце Інни в перші дні війни (коридор на Металургів, 56)

Далі розпочалися авіанальоти…

…Так, після 5–6 березня, коли відключили газ, почалися авіанальоти та міські бої, довелося спуститися до підвалу. У другій половині березня вже явно відчувався дефіцит продуктів, запаси закінчувалися, оскільки доводилося годувати і людей похилого віку, що сиділи в підвалі.

У сусідньому будинку (№77 на проспекті Миру), який потім повністю згорів, у підвалі сиділи сотні людей, а в нашому — лише 15–16. Зламали диван, знесли його вниз, забили щілини в підвалі ганчір'ям. І подушки накидали, від протягу. Морози стояли до -10, холод був пекельний, а підвал наш із каменю-сирцю. Ми жили з мамою – у неї цукровий діабет, їли тільки каші. Я варила на всіх, бо багато хто приходив без нічого, їм нічого було їсти. Отримала прізвисько Генерал-Управдом, оскільки постійно чергувала на імпровізованій кухні – щось на кшталт мангалу з цегли та решіток з холодильника. Електрику відключили, довелося брати акумулятори та світлодіоди з розбитого ресторану та акумулятор з чиєїсь розбитої машини, з'єднувати дротики. Але якесь освітлення в нас завдяки цьому було.

Найстрашнішою була авіація. Коли з «Градів» чи гранатометів лупили, ти розумів, що є хоча б кілька секунд — кудись забігти, притиснутися, лягти, у канаву пірнути. Але коли чуєш характерний звук бомбардувальника, ні на що не схоже літакове ревіння, ясно, що це смерть, порятунку не буде. Якось ми зайшли до сусідів, до 77 будинку, і там бомба влучила в сусідній під'їзд. Дякувати богу, не розірвалася, але людей завалило. Ми вискочили. Це було дуже страшно — бачити, як провалився цілий під'їзд із четвертого до першого поверху.

Маму сильно контузило 11 березня від мінометного обстрілу, буквально з нізвідки прилетіло. Коли там перебуваєш, починаєш поступово розрізняти, звідки летить, куди і приблизно що. Розумієш, скільки в тебе є секунд на спуск у підвал. Це перетворювалося на інстинкт, навіть страх йшов, залишалося лише одне бажання — вижити.

Фото: надано Інною Шумуртовою Руїни батьківського будинку на бульварі Хмельницького, 23-А, тепер цього будинку немає фізично

Розкажіть, як росіяни та їхні поплічники знущалися з маріупольців?

Коли центр уже був окупований, то російські солдати ходили і пакостили по-різному. Наприклад, люди могли кинути баклажки з водою, сховавшись під час авіанальоту, а вони ці баклажки розстрілювали — найцінніше, що в тебе є. Або напаскуджували в казанок з їжею — це було гидко.

З 25 березня по 5 квітня ми жили на проспекті Миру, 105 – у людей, які дали нам притулок. На першому поверсі було щось на кшталт штабу підрозділу бандформування «ДНР». Тато мій у ЗСУ служить, зв'язку, ясна річ, не було. Мама відстояла шість годин у «Метро», щоб купити «Фенікс» — сімку «ДНР». Процедура придбання принизлива — сканують паспорт, фотографують тебе, потім ретельний огляд, повернувшись, мама проплакала кілька годин. Вони з татом на різних прізвищах, тому вона могла себе засвітити. А ми з батьком на одному.

Цікаво, що коли почали привозити російські продукти, вишикувалися величезні черги, але купували в основному алкоголь і цигарки, а не їжу. Це було моторошне видовище, бо люди спивалися буквально на очах. Чоловіки одразу відкорковували і пили з горла. Брудні, принижені, один одного не впізнають… Гуманітарку ми вирішили не отримувати.

Поруч із тим самим будинком на проспекті Миру, 105 стояла польова кухня. Там видавали бовтанку – свиней так не годують. А хліб валявся просто на підлозі в гаражі, експропрійованому «ДНР». Буханці, накриті брудним брезентом. Коли просив буханець, тобі відрізали скибку і кидали — скажи спасибі і за це. Але люди стояли за цією подачкою і чекали — це найстрашніше.

Фото: EPA/UPG

Знаю, що росіяни не дозволяли ховати тіла містян…

…Так, трупи не можна було ховати. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей, старих, хтось від хвороби помер, бо жодної медичної допомоги немає. І ти стоїш, вдаєш, що все нормально, тому що ззаду сидить чоловік з автоматом. Якось я сподобалася одному солдату «ДНР», і мама собою мене прикривала. Потім кілька днів довелося не виходити з квартири.

Прості мужики, яких мобілізували на вулиці, абсолютно моторошна форма, повна демотивація. Але ще гірше було в районах, де стояли росіяни та кадировці – там без суду та слідства взагалі могли розстріляти.

Про що ви зараз найбільше думаєте, що найбільше болить?

Я багатьох втратила. Мій близький товариш ще на початку загинув у Східному — вони потрапили під сам шквал. Доля близької подруги Влади, молодого онколога, взагалі невідома. Як і її сестри, мами, тітки — не знаю, чи вони живі. Того дня, коли розбомбили драмтеатр, сім'я, яка жила в нашому підвалі, не повернулася — начебто обіцяли евакуацію з того місця, вони пішли і… поки що не знайшлися.

Мій близький друг перебуває в полоні, як і чоловік моєї подруги – офіцер-морпіх, деякі знайомі військові загинули. Батько служить на півночі Донецької області. Ми з мамою у Хайфі. Сказати, що це боляче — нічого не сказати. Але в нас не було вибору… Я в Маріуполі займала проукраїнську позицію. Також підтримувала ЛГБТ-спільноту, працювала в правозахисті. За це росіяни могли вбити. Не кажучи вже про те, що могли вбити як доньку українського солдата.

Фото: надано Інною Шумуртовою

Розкажіть, як вам вдалося вибратися з Маріуполя.

5 квітня силовики «ДНР» вивезли нас із міста. Це заслуга кількох рабинів і, насамперед, рабина Маріуполя Менахема-Мендла Коена — він зрозумів, що треба рятувати громаду. Не знаю, що з нами трапилося б, якби не він. Тому що вперше в житті мені довелося сховати зірку Давида.

Спочатку нас вивезли до Донецька в супроводі не найприємніших людей з бандформування, яким на 17 блокпостах віддавали честь.

Вас відвезли до фільтраційного табору?

Так, фільтрацію ми проходили в Амвросіївці: я збрехала, що мій телефон згорів і в нас із мамою один на двох. Вона його все одно засвітила донецькою сімкою.

Узяли відбитки пальців, зробили фото в анфас і профіль, передали до якоїсь програми під назвою «Рубіж», потім був допит: чи знаємо ми людей із ЗСУ, чи залишилися родичі на контрольованій Україною території тощо. Доводилося брехати. У мами стягнули всю особисту інформацію з телефона, чотири рази перевіряли ще раз, у цей час усе холоне всередині. Після фільтрації отримали маленький папірець — як талончик.

Фото: EPA/UPG

Далі вас вивезли до Росії на допити…

… 13 квітня ми виїжджали на Ростов, мене допитували 2,5 години. З'ясувалося, що в них є всі бази даних — йшли питання про батька, сім'ю, друзів, залізли в мій ноутбук, особисті речі, постійно намагалися на чомусь упіймати. Довелося збрехати, що не знаю свого батька, і постійно це стверджувати. Мама включала свою акторську майстерність, у нас тоді ще був живий кіт (він не витримав переїзду, бідна тварина), і вона постійно прибігала: Інно, поміняй йому пелюшку, Інно, те, Інно, се.

— Ти куди їдеш? –- В Ізраїль.— Провалюй звідси і не повертайся.

Переночували в Ростові, приїхали до Мінеральних Вод – і мене знову затримують на годину у ФСБ, ставлять ті самі питання.

— Ми ж знаємо, що ви брешете. Не боїтеся, що ми залишимо вас тут? — Хочете, залишайте. — А куди ви їдете? — В Ізраїль.— Але ж ви розумієте, що більше сюди ніколи не повернетеся. — Сподіваюся, що ніколи.

Спокійно ми видихнули тільки в очікуванні рейсу з Тбілісі до Тель-Авіва. Там уже можна було розмовляти, бо в Донецьку, де ми провели 5–6 днів, скрізь висіли плакати: «У разі виявлення підозрілих осіб, розмов тощо дзвоніть на гарячу лінію МДБ». У хостелі, де нас поселили, жили якісь офіцери «ДНР». Ми з мамою виходили на набережну і сідали на лавочку, щоб поговорити. Або пошепки при ввімкненому телевізорі.

Фото: надано Інною Шумуртовою

Замість післямови

Мама досі дає раду наслідкам контузії, уламок міни потрапив їй у голову, велика гематома, кілька днів йшла кров із вух. Досі бувають напади. Морально теж тяжко. Хтось лишився в Україні, захищає її, волонтерить, а ти далеко й нічого не можеш зробити. Тому що сам потребуєш допомоги. Ми реально виїхали з двома рюкзаками та двома господарськими сумками. У чому були, так би мовити.

Квартира, яку я орендувала в центрі, розбита, і наша з мамою батьківська квартира повністю згоріла. У нас нічого не залишилося в Маріуполі, і від Маріуполя нічого не залишилося. 95% міста знищено до бісової матері. І це зробила російська армія.

Коли росіяни почали проводити воду та електрику (знайомі виходили на зв'язок іноді), все почало горіти та затоплюватись. Замикання в будинку – і він знову горить. Трупи, щойно прикопані, почали спливати — як по Гангу пливуть. У Маріуполі ж немає жодного двору, де хоча б один труп не закопаний. Тепер це резиденція пекла на землі.