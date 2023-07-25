Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
ГоловнаСвіт

У Нідерландах подала у відставку суддя, яка хотіла вплинути на процес MH17

Вона намагалася донести суддям теорію змови свого брата про те, що РФ не причетна до авіакатастрофи.

У Нідерландах подала у відставку суддя, яка хотіла вплинути на процес MH17
Фото: nos.nl

У Нідерландах суддя, яка намагалася вплинути на процес MH17, подала у відставку. 

Про це пише NOS.

Цього місяця вона отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес.

Жінка працювала радником у суді в Гаазі. Через догану вона більше не мала права вести кримінальні справи. Це стало рідкісним випадком, коли суддя отримав дисциплінарне стягнення.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Брат жінки заявив у книзі, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою. Суддя роздала цю книгу суддям і прокурорам у справі авіакатастрофи. Жінка назвала висновки Нідерландської ради безпеки та прокуратури “навмисним і прозорим приховуванням”, а низку даних – “маніпуляцією та брехнею”.

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету та неупередженості судової системи, зазначивши, що суддя може висловити свою думку, але повинен враховувати “вплив цих заяв”.

Нагадаємо, факт збиття рейсу MH17 з російської ракети "Бук" підтвердив суд у Гаазі в листопаді. Унаслідок катастрофи 2014 року загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака. Суд засудив трьох фігурантів до довічного ув'язнення. Одного з них, Ігоря Гіркіна, минулого тижня заарештували в Росії. В останні роки він став критиком президента Путіна і, за даними російських державних ЗМІ, підозрюється в підбурюванні до екстремізму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies