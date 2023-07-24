Ілон Маск офіційно перейменував Twitter на Х

Власник соцмережі також натякнув на зміну кольору платформи зі синього на чорний.

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск офіційно перейменував її на Х, повідомляє Politico.

Користувачі, обновивши сторінки у понеділок, 24 липня, побачили, що замість синьої пташки тепер видніється чорна літера Х як новий офіційний логотип мережі.

Напередодні Маск попередив, що "скоро ми попрощаємося з брендом Twitter" і додав, що "тимчасовий логотип X з'явиться пізніше".

Власник соцмережі також натякнув на зміну кольору платформи зі синього на чорний.

Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно розповіла про ребрендинг у темі, опублікованій у неділю ввечері, заявивши, що X буде платформою, яка може надати "все".

"X – це майбутній стан безмежної інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах та банківських операціях, що створює глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей", – зазначила Яккаріно.

Ця зміна у соцмережі є останнім спірним рішенням, яке Маск ухвалив із моменту придбання компанії у жовтні 2022 року поряд із радикальними перестановками в адміністрації організації та кількома змінами у функціях платформи.

Нагадаємо, ще минулого місяця Ілон Маск підтвердив, що соцмережу можуть перейменувати на X. Також вона матиме додаткові функції для довгих текстів, відео, повідомлень та платіжних сервісів.

Тим часом Meta розробила аналог Twitter – соцмережу Threads. Розробники обіцяють, що Threads стане місцем, "де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра".