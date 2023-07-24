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Ілон Маск офіційно перейменував Twitter на Х

Власник соцмережі також натякнув на зміну кольору платформи зі синього на чорний.

Ілон Маск офіційно перейменував Twitter на Х
Фото: T(w)itter Daily News

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск офіційно перейменував її на Х, повідомляє Politico.

Користувачі, обновивши сторінки у понеділок, 24 липня, побачили, що замість синьої пташки тепер видніється чорна літера Х як новий офіційний логотип мережі.

Напередодні Маск попередив, що "скоро ми попрощаємося з брендом Twitter" і додав, що "тимчасовий логотип X з'явиться пізніше".

Власник соцмережі також натякнув на зміну кольору платформи зі синього на чорний.

Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно розповіла про ребрендинг у темі, опублікованій у неділю ввечері, заявивши, що X буде платформою, яка може надати "все".

"X – це майбутній стан безмежної інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах та банківських операціях, що створює глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей", – зазначила Яккаріно.

Ця зміна у соцмережі є останнім спірним рішенням, яке Маск ухвалив із моменту придбання компанії у жовтні 2022 року поряд із радикальними перестановками в адміністрації організації та кількома змінами у функціях платформи.

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Нагадаємо, ще минулого місяця Ілон Маск підтвердив, що соцмережу можуть перейменувати на X. Також вона матиме додаткові функції для довгих текстів, відео, повідомлень та платіжних сервісів.

Тим часом Meta розробила аналог Twitter – соцмережу Threads. Розробники обіцяють, що Threads стане місцем, "де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра".

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