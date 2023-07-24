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​У розвідці Британії прокоментували намір Росії навчати дітей управляти дронами

Із 1 вересня 2023 року курс "Основи безпеки життєдіяльності" в російських школах включатиме початкову військову підготовку.

​У розвідці Британії прокоментували намір Росії навчати дітей управляти дронами
Фото: надане автором

Розвідка Великої Британії прокоментувала заяви Росії про намір навчати дітей управляти безпілотниками.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", цитуючи заяву Міністерства оборони Великої Британії.

"Посилення в Росії наголосу на військовій підготовці дітей є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвинути справжні здібності. Однак додавання навичок користування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних дронів в Україні як постійний компонент сучасної війни", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня заступник голови ради розвитку цифрової економіки при Раді федерації РФ, сенатор Артем Шейкін заявив, що у російських школах з 1 вересня в рамках курсу початкової військової підготовки вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників.

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За словами Шейкіна, відповідна пропозиція була направлена до Міністерства оборони РФ. Її  розглянули і підтримали, в тому числі й у Мністерстві освіти.

Впроваджувати в школах курси управління БПЛА наприкінці квітня 2023 року закликав і президент РФ Володимир Путін. Після цього навчальні заклади почали закуповувати дрони "для освітніх цілей".

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року курс "Основи безпеки життєдіяльності" в російських школах включатиме початкову військову підготовку. Раніше також повідомлялося, що учні 10–11-их класів вивчатимуть правила стрільби з автомата Калашнікова, принципи дії ручних гранат і надання першої допомоги у бою.

Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки та вищої освіти РФ оголосило про програму "Основи військової підготовки" для студентів ВИШів.

Для знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях України росіяни використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами. Також продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.

Ще в серпні 2021 року українська уповноважена Верховної Ради з прав людини зверталася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше, у травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців. А в вересні 2018 року, в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

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