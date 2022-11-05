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Російські окупанти створили на Херсонщині відділення руху "Юнармія"

Росіяни продовжують мілітаризацію дітей та проводять з ними ідеологічну роботу.

Російські окупанти створили на Херсонщині відділення руху "Юнармія"
Фото: "Мост"

Російські загарбники вирішили зайнятися мілітаризацією підростаючого покоління українців та створили на Херсонщині відділення руху "Юнармія".

Про це повідомляє місцеве видання "Мост" із посиланням на проросійські ресурси.

Очолив відділення пропагандист Серафим Іванов.

У межах діяльності "Юнармії" знаходиться не тільки мілітаризація дітей, а й проведення з ними ідеологічної роботи проросійського спрямування.

Нагадаємо, в серпні минулого року українська уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

У травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.

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