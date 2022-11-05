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Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається, - Столтенберг

Він підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально.

Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє ZN.UA.

«Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно», - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально і безрозсудно.

«Ядерна зброя змінить характер конфлікту. У ядерній війні не буде переможців», - заявив Столтенберг, додавши, що змін у ядерній позиції Росії не спостерігається.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден сумнівається у щирості заяв російського президента щодо відсутності намірів застосувати ядерну зброю в Україні. 

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