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У Хмельницькому рятувальники витягли кота з моторного відсіку автівки

Для цього довелося розкрутили деякі деталі.

У Хмельницькому рятувальники витягли кота з моторного відсіку автівки
Фото: ДСНС

Рятувальники Хмельницького визволили кошеня, яке застрягло в моторному відсіку легкової автівки.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Прикрий випадок трапився з котиком 4 листопада на вул. Чорновола у Хмельницькому. До рятувальників звернувся чоловік та повідомив, що у моторному відсіку його автівки застряг кіт. Ймовірно, тваринка намагалася зігрітися, однак, щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

На допомогу чотирилапому прибули надзвичайники. Вони обережно розкрутили деякі деталі машини та визволили тварину.

Нагадаємо, в травні з 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота.

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