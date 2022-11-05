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ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА

Росіяни винесли звідти все коштовне.

ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
Фото: Скрін з відео

Надходять повідомлення, що окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє "Мост".

"В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття", - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало відео, яке було зняте всередині будівлі. ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.

"В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Це провокує екологічну катастрофу в регіоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.

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