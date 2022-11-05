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Іран визнав надання Росії безпілотників, але стверджує, що це було "до війни"

Міністр закордонних справ уперше публічно заявив про продаж росіянам своїх дронів. 

Іран визнав надання Росії безпілотників, але стверджує, що це було "до війни"
Іранський безпілотник під час атаки на Київ
Фото: EPA/UPG

Іран вперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Щоправда, голова МЗС Амір Абдоллахіян стверджує, що це відбулося "до війни в Україні", пише Associated Press. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – заявив він.

При цьому міністр каже, що Ірану нібито не було відомо про застосування безпілотників його виробництва в війні проти українців. 

"Якщо (Київ – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – заявив він.

Іранські ударні безпілотники росіяни активно застосовують для ударів по українських обʼєктах із вересня. Весь цей час Іран говорив, що не надавав Росії БпЛА "для участі в війні". 

При цьому американська розвідка має інформацію про підготовку продажу росіянам ще більшої кількості безпілотників та іранських балістичних ракет. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав можливість додаткового продажу іранцями зброї в Росію цілком реальною. 

Використання іранських БпЛА проти українців підтверджуються доказами, зокрема й зібраними міжнародними партнерами України. 

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