Іран визнав надання Росії безпілотників, але стверджує, що це було "до війни"

Іран вперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Щоправда, голова МЗС Амір Абдоллахіян стверджує, що це відбулося "до війни в Україні", пише Associated Press. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – заявив він.

При цьому міністр каже, що Ірану нібито не було відомо про застосування безпілотників його виробництва в війні проти українців.

"Якщо (Київ – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – заявив він.

Іранські ударні безпілотники росіяни активно застосовують для ударів по українських обʼєктах із вересня. Весь цей час Іран говорив, що не надавав Росії БпЛА "для участі в війні".

При цьому американська розвідка має інформацію про підготовку продажу росіянам ще більшої кількості безпілотників та іранських балістичних ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав можливість додаткового продажу іранцями зброї в Росію цілком реальною.

Використання іранських БпЛА проти українців підтверджуються доказами, зокрема й зібраними міжнародними партнерами України.