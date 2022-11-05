Троє цивільних загинули за добу на Донеччині

Троє цивільних загинули через російські обстріли в Донецькій області.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 4 листопада росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: двох у Бахмуті та одного в Дружбі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – заявив він.

Ще восьмеро людей в області отримали поранення протягом доби.

Нагадаємо, що вночі і вранці 4 листопада ворог обстрілював Донецьку область ракетами, з артилерії та “градів”. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, школа і підстанція.