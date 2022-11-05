Головне за ніч. Субота, 5 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, обстріл Сумщини, засудження Росією самої себе в ООН.

Суботній ранок почався з оголошення повітряної тривоги майже у всіх областях і в столиці. Причина – активність стратегічної авіації з боку Білорусі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

Противник завдав шістьох ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БпЛА, включаючи таку небезпеку з території республіки Білорусь.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 5 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали 75440 осіб. Минулої доби силами оборони було ліквідовано 600 осіб.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Увечері російська армія вдарила з мінометів по Сумській області. Вибухи лунали в Краснопільській громаді.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, вибухів було два, обійшлося без руйнувань.

Постійний представник РФ при Організації Обʼєднаних Націй Василь Небензя на засіданні Генасамблеї ООН проголосував за документ, в якому міститься засудження використання Росією терміну "неонацизм" для виправдання вторгнення в Україну.

РФ із 2005 року виносила на голосування Генасамблеї ООН резолюцію із нібито засудженням неонацизму. Однак у тексті було багато російських маніпуляцій. "Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача", - пояснив радник міністра закордонних справ України із медіа та комунікацій Георгій Тихий.

Однак цього року, коли росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа, завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів, але і включити до неї нове потужне формулювання.

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму", – процитував Тихий документ.

Він додав, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст з засудженням себе самої. І проголосувала.

РФ постійно використовує платформи ООН для поширення дезінформації і маніпуляцій. У жовтні вона скликала засідання в ООН з проханням розслідувати "американські біолабораторії", нібито облаштовані США в Україні. Організація Обʼєднаних Націй заявила, що не має даних про жодні лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану нібито відкрили вогонь у напрямку вірменських позицій у східній частині кордону. Згідно з повідомленням, це відбулося учора о 19:40 за місцевим часом.

Стверджується, що вогонь вівся зі стрілкового озброєння різних калібрів. Втрат немає.

До того міністерство оборони Азербайджану заявило, що вночі з 3 на 4 листопада вірменські підрозділи пʼять годин нібито обстрілювали азербайджанські позиції в Кельдбаджарському районі. Вірменія назвала це дезінформацією.

Після кривавих протистоянь, що відбулися в Нагірному Карабасі у вересні, сторони систематично звинувачують одна одну в обстрілах.

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