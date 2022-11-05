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За добу ворог втратив 600 осіб і вісім танків, – Генштаб

Найбільших втрат Росія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали 75440 осіб. За минулу добу силами оборони було ліквідовано 600 осіб.

Також ворог втратив за вчора вісім танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5601 (+21) 
  • артилерійських систем – 1776 (+4) 
  • РСЗВ – 391 (+0) 
  • засоби ППО – 202 (+1)
  • літаків – 277 (+0)
  • гелікоптерів – 260 (+2) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12)
  • крилаті ракети – 399 (+2)
  • кораблі/катери – 16 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10)
  • спеціальна техніка – 155 (+0)

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, Росія намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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