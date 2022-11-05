За добу ворог втратив 600 осіб і вісім танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали 75440 осіб. За минулу добу силами оборони було ліквідовано 600 осіб.
Також ворог втратив за вчора вісім танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5601 (+21)
- артилерійських систем – 1776 (+4)
- РСЗВ – 391 (+0)
- засоби ППО – 202 (+1)
- літаків – 277 (+0)
- гелікоптерів – 260 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12)
- крилаті ракети – 399 (+2)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10)
- спеціальна техніка – 155 (+0)
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Дані уточнюються.