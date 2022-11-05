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ППО знищила обидва "Калібри", випущені з виведеного Росією в Чорне море фрегата

Після запуску фрегат повернувся на базу. Зараз ракетносії в морі відсутні, але загроза ударів залишається. 

ППО знищила обидва "Калібри", випущені з виведеного Росією в Чорне море фрегата
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

Попри відсутність ракетоносіїв на чергуванні, Росія вивела в море фрегат із "Калібрами". Було запущено дві ракети по Березнегуватській громаді Миколаївської області. 

Обидві знищила протиповітряна оборона. Після запуску фрегат повернувся на базу, повідомили в оперативному командуванні "Південь"

Учора в обід окупанти спрямували ударний безпілотник типу "Ланцет" по позиціях захисників у Бериславському районі. В Херсонській області росіяни продовжують нищити плавзасоби. Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, шкодячи екосистемі.

Протягом дня ворог кілька разів атакував наші позиції штурмовою авіацією і ударним Ка-52.

Артилеристи та ракетники Сил оборони учора завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань. Підтверджені втрати окупантів: 32 особи, чотири зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки, три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

В акваторії Чорного моря виконують завдання сім кораблів та катерів ворожого флоту, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму. Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна.

Нагадаємо, крім ударів крилатими ракетами, російська армія бʼє по півдню України і системами С300. У Миколаєві у ніч на 4 листопада ворог зруйнував склад і пошкодив прилеглі будівлі. 

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