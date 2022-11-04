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Ворог вдарив ракетами С-300 по Миколаєву: зруйнований склад, пошкоджена будівля і автівки

Внаслідок обстрілів Миколаївської області є руйнування приватних будинків.

Ворог вдарив ракетами С-300 по Миколаєву: зруйнований склад, пошкоджена будівля і автівки
Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Минулої доби і вночі 4 листопада ворог обстрілював Миколаїв та два райони Миколаївської області. Через російську агресію є руйнування, люди не постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора близько 23:30 ворог вдарив по одному з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок атаки зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч.

Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

 

У Миколаївському районі 3 листопада орієнтовно після 13:00 ворог обстріляв населений пункт Первомайської громади. Через обстріли пошкоджено два житлових будинки.

У Баштанському районі тривають обстріли території Березнегуватської громади. Вчора, орієнтовно о 08:38 обстрілів зазнали околиці населеного пункту громади.

Також вчора, 3 листопада, близько 14:30 та сьогодні, 4 листопада, о 00:30 і 04:45 були обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях.

Внаслідок обстрілів Миколаївської області люди не постраждали.

Нагадаємо, понад 10 житлових будинків було пошкоджено нічним обстрілом Миколаєва.

 

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