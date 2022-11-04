Захід повинен продовжити підтримку українців на тлі воєнних злочинів Росії, – Боррель

Руйнуванням цивільної інфраструктури та вбивствами мирних мешканців Росія скоєю воєнний злочин, тож західні демократії і надалі підтримуватимуть Україну. Відповідну заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля на зустрічі міністрів закордонних справ G7 цитує "Армія Інформ".

"Сьогодні ми говорили про Україну, про агресивну війну росії проти України. Путінська росія руйнує Україну. Вони не можуть її окупувати, не можуть здобути перемогу на полі бою, не можуть виграти цю війну, тож вони систематично руйнують країну. Вони бомбардують, руйнують цивільну інфраструктуру. Мільйони українців не мають доступу до електрики", – заявив Боррель.

Він зауважив, що Росія з використанням конвенційної зброї руйнує Україну, вбиває цивільних, намагаючись таким чином зламати моральну стійкість українців.

"Ми маємо продовжувати надавати їй (Україні – ред.) зброю, щоб вона могла захистити себе. Ми маємо надавати Україні економічну та фінансову допомогу та розповідати всьому світу про причини та наслідки цієї війни", – підкреслив високий представник ЄС.

Нагадаємо, 3-4 листопада в Німеччині відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Війна в Україні є одним із головних питань. Міністри також планували обговорювати Китай.