Міністри закордонних справ G7 обговорять підтримку України після російських атак на енергообʼєкти

Міністри закордонних справ країн Group of 7 на нинішній зустрічі в Німеччині обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку України після російських атак на енергообʼєкти. Reuters пише, що тема війни в України, як очікується, буде домінувати на дводенних зустрічах державного секретаря США Ентоні Блінкена з колегами по G7.

На порядку денному також будуть протести в Ірані та ситуцію з Китаєм і Тайванем. Німеччина до участі в зустрічі міністрів G7 запрошувала і Гану, Кенію та Африканський Союз – заради обговорення кліматичних змін, інфраструктури та захисту демократії, повідомили в британському МЗС.

"Ми робимо більше разом на так званому Глобальному Півдні, в тому числі в Африці", – сказав високопоставлений чиновник Держдепу.

У Держдепі також додали, що ця міністерська зустріч G7 відбувається у важливий час.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила у вівторок під час візиту до Києва, що Європейський Союз разом із партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України. Закордонні компанії мають погодити та пріорітизувати доставку енергетичного обладнання українцям.

Міністри також мають обговорити дозвіл Німеччини китайській компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга. Критики зазначали, що канцлер Олаф Шольц продовжує ставити в пріорітет економіку Німеччини над безпекою Євросоюзу, як це робила його попередниця Ангела Меркель із Росією.

Посадовець Держдепу заявив, що США мають "сильну пораду", щоб Китай не мав контрольних інтересів в терміналі порту Гамбурга.

Нагадаємо, Group of 7, неформальна названа "Великою сімкою", складається з США, Німеччини, Італії, Японії, Канада, Велика Британія, Франція.