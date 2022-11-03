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Витрати РФ на мобілізацію та санкції руйнуватимуть економіку Москви десятиліттями, – ISW

Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який “вичерпає його резерви до найнижчого рівня за останні роки”.

Витрати РФ на мобілізацію та санкції руйнуватимуть економіку Москви десятиліттями, – ISW
Фото: EPA/UPG

Зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні зі західними санкціями матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фінансові експерти повідомили виданню Reuters, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який “вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки” через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.

Один з експертів передбачив, що виплати мобілізованим, включно з соціальними, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів до 3 трильйонів рублів (приблизно 14,6-32,4 мільярда доларів) протягом наступних шести місяців.

У цю суму не входять виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил РФ, таким як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчим батальйонам, ветеранські виплати військовослужбовцям за контрактом, виплати волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окуповані території, а також бойовикам.

Раніше ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців коштує Росії щонайменше 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування призових надбавок і спеціальних виплат за військові досягнення.

“Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть”, – йдеться у звіті.

Дослідники зазначають, що Москва уже стикається з труднощами щодо надання обіцяних компенсацій, а це проблеми, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.

Нагадаємо, Європейський союз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках санкцій проти Росії.

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