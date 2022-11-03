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Через російські обстріли Укренерго обмежує електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Такі міри запроваджені для підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Через російські обстріли Укренерго обмежує електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Ввечері 2 листопада Диспетчерський центр Укренерго був вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго

“Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян”, - повідомили в Укренерго. 

Енергетики додали, що такі заходи дають можливість енергикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні, декілька районів міста без світла та води. 

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