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Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру (оновлення)

Очільник області закликав перебувати в укриттях.

Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру (оновлення)
Фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Росія обстріляла передмістя Запоріжжя.

Про це в Telegram повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Оновлення. За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, на території обласного центру "приходів" не зафіксовано. 

"Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - додав Куртєв.

Також він зазначив, що є загроза повторного ворожого обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада Над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки іранських дронів.

Після обіду лунали вибухи в Херсоні.

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