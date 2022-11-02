Допомагала у знищенні ворожих безпілотників лікарка, яка перебувала на чергуванні.

У ніч 2 листопада Росія атакувала Полтавську область дронами-камікадзе. Бійці тероборони збили три безпілотники.

Про це повідомили в пресслужбі Територіальної оборони Полтавщини.

Як розповів старший мобільної групи з ураження, бійців підняли о 01.23, коли в повітряний простір області зайшли ворожі безпілотники. Складність полягала в тому, що вони міняли траєкторію руху на низькій висоті, маневрували, тому було важко їх збити.

У теробороні кажуть - головною метою було знищити повітряні цілі росіян так, щоб після падіння не було руйнувань території на місці падіння уламків.

"Тієї ночі вистачило роботи всім, і навіть медик, яка чергувала, допомогла знищувати ворожі об’єкти, ще й показала відстріляні гільзи, якими вдалося "приземлити "дрони", - зазначили військові.

Бійці закликали жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки невідомо, якою може бути ціль російських ракет чи безпілотників.

Фото: Територіальна оборона Полтавщини

Фото: Територіальна оборона Полтавщини

Нагадаємо, уночі спрацювала протиповітряна оборона над містом Кременчук, що на Полтавщині.

Ввечері 1 листопада очільник області Дмитро Лунін повідомив, що БпЛА окупантів рухалися із Дніпропетровщини на Полтавщину.