У ніч 2 листопада Росія атакувала Полтавську область дронами-камікадзе. Бійці тероборони збили три безпілотники.
Про це повідомили в пресслужбі Територіальної оборони Полтавщини.
Як розповів старший мобільної групи з ураження, бійців підняли о 01.23, коли в повітряний простір області зайшли ворожі безпілотники. Складність полягала в тому, що вони міняли траєкторію руху на низькій висоті, маневрували, тому було важко їх збити.
У теробороні кажуть - головною метою було знищити повітряні цілі росіян так, щоб після падіння не було руйнувань території на місці падіння уламків.
"Тієї ночі вистачило роботи всім, і навіть медик, яка чергувала, допомогла знищувати ворожі об’єкти, ще й показала відстріляні гільзи, якими вдалося "приземлити "дрони", - зазначили військові.
Бійці закликали жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки невідомо, якою може бути ціль російських ракет чи безпілотників.
Нагадаємо, уночі спрацювала протиповітряна оборона над містом Кременчук, що на Полтавщині.
Ввечері 1 листопада очільник області Дмитро Лунін повідомив, що БпЛА окупантів рухалися із Дніпропетровщини на Полтавщину.