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У РНБО заявили, що російська пропаганда активно просуває тему переговорів

Ці заяви спрямовані на західну аудиторію, аби показати світу, що це Україна не бажає припиняти війну.

У РНБО заявили, що російська пропаганда активно просуває тему переговорів

У Росії пропагандистські ЗМІ активно просувають тему переговорів.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"За словами Захарової (речниці російського МЗС - Ред.), Росія завжди з усіма підтримує діалог навіть у найскладніших ситуаціях. Фахівці ЦПД фіксують просування теми переговорів Росією та конкретно Путіним і активну підтримку високопосадовців та ЗМІ РФ", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що "заяви щодо переговорів звучать дуже гучно, проте Росія наполягає, що переговори мають відбуватися на їх умовах".

"Подібні заяви спрямовані на західну аудиторію, щоб показати світу, що саме Україна не бажає припиняти війну. Переговорним процесом Росія планує призупинити бойові дії, щоб наростити військовий потенціал і продовжити окупацію України", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Також у ЦДП нагадали: єдиною умовою можливих переговорів із Росією є це негайне припинення війни проти України та виведення російських військ за кордон українських територій станом на 1991 рік.

Нагадаємо, нещодавно президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що Путін просив його передати меседж главі української держави Володимиру Зеленському. За його словами, президент РФ висловив готовність до переговорів.

Зеленський наголосив, що вже досить домовленостей. За його словами, політико-дипломатичні перемовини з Росією зупинені, оскільки росіяни продовжують нищити мирне населення України, демонструючи небажання робити мирні кроки. 

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