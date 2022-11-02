Іспанія надає Україні 30 “швидких” і генератори для енергозабезпечення лікарень

Іспанія передає Україні 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення лікарень.

Про це заявив голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

“Прикладом допомоги було вручення українському уряду (і був тут з нами присутній міністр охорони здоров’я) 30 швидких допомог за допомогою Фонду народонаселення ООН. І ці “швидкі” надаватимуть допомогу вагітним жінкам, а також породіллям, які не можуть потрапити в госпіталі”, – поінформував Альбарес.

За його словами, Іспанія надає Україні п’ять груп генераторів, які вже на шляху в країну. Це обладнання допоможе підтримувати електричне енергозабезпечення госпіталів та інших об’єктів медицини.

Голова МЗС Іспанії додав, що Іспанія ще надішле 14 генераторів, які закуплять на кошти іспанської агенції співпраці AECID.

Нагадаємо, голова МЗС Іспанії перебуває сьогодні з візитом у Києві. Хосе Мануель Альбарес відвідав Макарів Київської області, де побачив руйнування, спричинені злочинними діями російської армії.