Триває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо Києва.
Про це повідомляє у Telegram командування Сухопутних військ.
За словами командувача угрупованням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, на основі аналізу захисту столиці в лютому-квітні вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу проводиться обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу.
Також нарощується фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу.
“Встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ”, – поінформував Олександр Павлюк.
Нагадаємо, сьогодні вночі на підступах до Києва було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136.