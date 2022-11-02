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Укріплюються оборонні рубежі Києва

Навколо Києва створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.

Укріплюються оборонні рубежі Києва
Фото: Командування Сухопутних військ

Триває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо Києва.

Про це повідомляє у Telegram командування Сухопутних військ.

За словами командувача угрупованням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, на основі аналізу захисту столиці в лютому-квітні вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу проводиться обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу.

Фото: Командування Сухопутних військ

Також нарощується фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу.

Фото: Командування Сухопутних військ

“Встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ”, – поінформував Олександр Павлюк.

Фото: Командування Сухопутних військ

Нагадаємо, сьогодні вночі на підступах до Києва було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136.

 

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