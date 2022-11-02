СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України Павла Лебедєва

Вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку міністра оборони України Павла Лебедєва у 2012-2014 рр., який перебуває у розшуку за державну зраду. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 КК України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об'єктів нерухомості, зокрема шість цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб'єктів господарювання, які належали сім’ї ексміністра Лєбєдєва.